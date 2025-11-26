北角柏蔚山四房買家6年後棄購　料至少輸逾385萬　本周六招標重推

新世界（0017）旗下北角柏蔚山錄一宗撻訂，有四房單位買家在6年後選擇棄購，料遭發展商殺訂至少逾385萬元。發展商安排該單位在本周六（29日）招標重售。



2019年成交價3853.1萬、最長6年成交期

據成交紀錄冊顯示，最新一宗撻訂單位為第2座27樓F室，實用面積1,044平方呎，屬四房套間隔，買家於2019年9月以3,853.1萬元買入，當時採用董事長1440付款計劃，即成交期長達4年。

資料又指，當時除了獲發展商提供從提前入住優惠、住客車位認購權、提前付清樓價現金回贈外，亦獲最多2年備用成交期延伸優惠，換言之單位成交期最長可達6年。

料至少輸逾385萬

最終單位在2025年11月25日被取消交易，即該名買家在6年後終止買賣並棄購，料至少損失樓價10%、即約逾385萬元。