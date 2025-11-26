差估署租金指數破項　利嘉閣料新港人租賃不減、全年租金看升4.5%

差餉物業估價署最新數字造好，2025年10月私樓售價指數報294.3點，按月上漲約0.41%，連升五個月，成為過去4年最長升浪；同期私樓租金指數報200.2點，更創歷史新高紀錄。



對於最新數字，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受惠近月股市及各項經濟數據向好，配合減息周期來臨，樓市持續出現租金及樓價雙雙向好的走勢。他預計今年全年租金看升約4.5%；而全年樓價看升約3.5%。



租金走勢方面，差估署最新數字顯示2025年10月份租金指數按月保持平穩在200.2點水平，與經該署修訂後的9月份指數持平。目前租金較2019年8月上次的頂峰200.1點上升0.05%，為事隔73個月(即逾6年)後，租金再次刷新史上新高紀錄。

展望後市，陳海潮表示，本年餘下兩月為相對租務淡季，但冀在新港人租賃租求不減下，租金尚可呈平穩微升的走勢，全年租金看升約4.5%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮。（資料圖片）

料第四季樓價升近2% 全年看升約3.5%

至於樓價方面，差估署今日公布的最新數據顯示，2025年10月份私人住宅售價指數報294.3點，較9月的293.1點再升0.41%，已是連續7個月呈平穩或上升，期間累漲3.30%，創近15個月高位，而單計連續5個月升勢亦累漲2.72%。今年首10個月累計，樓價累升1.76%，而與2021年9月的398.1點歷史高位比較，跌幅收窄至26.07%。

陳海潮表示，今年10月份樓價持續上升，主要受惠施政報告的樓市措施明朗化及本地銀行於9月展開減息，加上新盤熱賣及期間旅遊及經濟市道好轉，皆為樓市增添信心。展望11月份，他相信，在10月底再次減息及中美貿易談判達成共識下，樓市氣氛維持穩步向好，樓價續有支持，料第四季樓價可升近2%，全年則看升約3.5%。