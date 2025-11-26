差估署樓價指數連升5個月　CBRE:股市上漲帶來財富效應、樓價見底

差餉物業估價署最新數字造好，2025年10月私樓售價指數報294.3點，按月上漲約0.41%，連升五個月，成為過去4年最長升浪；同期私樓租金指數報200.2點，更創歷史新高紀錄。



對於最新數字，世邦魏理仕（CBRE）香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示，過去一年香港股市上漲帶來財富效應，觀察到更多買家積極入市，帶動樓宇成交量增加，樓價亦隨之見底。

一手貨尾高峰已過、明年樓價料升3至5%

發展商新樓每個月都有穩定吸納。今年四月開始每個月都有超過1,600宗一手成交。這對市場發出重要訊息，反映一手貨尾高峰已過，貨尾數量將逐步下降。

展望未來，當貨尾數量再減少幾千個單位，發展商有條件進一步減少優惠，從而對樓價穩定及穩健向上起一定作用。他預計，2025年全年香港住宅樓價預計上升約3%，又相信2026香港住宅樓市將持續上漲，升幅應該會更明顯，估計約3% 至5%。

租轉買增加、料租金增長短期內放緩

住宅租金方面，他預計將維持上升趨勢，但由於大專院校已經展開新學年，加上近期租轉買增加，因此短期內租金增長可能會放緩。

他又指出，隨著政府致力於吸引優質人才並將香港發展成為國際專上教育樞紐，住宅租賃將受益，而需求將不斷增加。2026香港住宅租金估計上升約3%至5%，又指住宅租金今年前10個月已上漲4%，高於去年全年3.5%，並創新高。