豪宅勁蝕！深灣9號高層複式2600萬沽　上手持貨14年勁蝕逾三球

二手市場轉活，惟市場續以蝕讓成交為主，當中不乏豪宅單位。黃竹坑深灣9號新近有高層複式單位以2,600萬元沽出，呎價23,529元。上手業主持貨14年，終帳面需勁蝕逾三球離場。



中原地產分行分區營業經理胡志軒表示，是次成交為黃竹坑深灣9號8座高層複式戶，實用面積1,105平方呎，屬三房雙套連儲物室間隔，可望海景，新近2,600萬元沽出，呎價23,529元。至於新買家為換樓客，鍾情單位海景及間隔，加上見少有放盤及對後市有信心，遂決定入市自用。

2011年買入價2947萬

據知，原業主則於2011年以2,947萬元一手購入單位，持貨14年，是次沽出帳面蝕讓347萬元，單位期內貶值約1成。

黃竹坑深灣9號。

今年錄14宗二手 一半成交需蝕讓離場

連同上述成交，參考深灣9號今年1月至今，暫錄14宗二手買賣，當中有7伙屬要蝕讓離場，當中蝕幅由2%至21%不等。當中最勁蝕讓個案屬6座中層A室，實用面積1,807平方呎，屬四房間隔，在2025年2月以6,000萬元沽出，原業主4年帳面輸1,580萬元或21%。