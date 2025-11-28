北都發展｜近凹頭站地皮申建2幢分層住宅涉1439伙　平均每伙327呎

北部都會區再有大型住宅申請，有財團就元朗逢吉鄉一幅地皮，申請興建兩幢分層住宅，多達1,439平方呎，預期竣工年份為2035年，即是北環線主線落成後一年。



上述地皮為元朗逢吉鄉丈量約份第 107 約多個地段和毗連政府土地，位於元朗逢吉鄉，鄰近凹頭站、沙埔公營房屋發展項目，擬由「工業（丁類）」、「住宅（甲類）」及「農業」地帶改劃至「住宅（甲類）1」地帶。

落成後總樓面47萬呎、容納3886人

地盤面積約78,471平方呎，當中政府土地佔約248平方呎，擬以地積比率6倍發展兩幢樓高47層至49層的住宅大廈，落成後總樓面面積約470,826平方呎，涉及1,439伙，預計可容納約3,886人，平均每伙面積約327平方呎。

申請人：望利用沙埔公屋項目基礎建設優勢、釋放發展潛力

申請人Allex Development Limited指出，隨著元朗新市鎮以東地區（包括蠔洲、東成里、凹頭、沙埔及逢吉鄉）正在不斷變化的規劃和發展背景，它們被視爲元朗新市鎮的合理延伸。申請人希望利用就發展沙埔公營房屋而改善的基礎建設之優勢，逐步淘汰現有棕地作業並釋放申請用地的發展潛力，將申請用地改劃至住宅用途。