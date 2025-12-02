樓市翻生信號？粉嶺名都兩房400萬沽　上手持貨兩個月、賣貴40萬

近期樓市回暖，有短持貨期的投資客趁機提價沽貨。粉嶺名都一伙兩房單位，最新以400萬元沽出，呎價10,638元。業主持貨僅僅兩個月，帳賺40萬元離場，樓價炒高約11.1%。若撇除入市成本，料實賺約32.4萬元。



市場消息指，上述成交單位為粉嶺名都2座中層H室，實用面積376平方呎，採兩房間隔。該單位最新以400萬元沽出，呎價10,638元。

參考網上銀行物業估價，中銀估價為403萬元，而恒生估價為431萬元。換言之，該單位最新成交價較估價低約0.7%至7.2%。

持貨僅兩個月 樓價賣貴逾一成

翻查資料，原業主於今年9月斥360萬元購入單位，持貨僅兩個月即沽出，帳面獲利40萬元，樓價期內升約11.1%。若扣減入市成本約7.6萬元，料其實際獲利約32.4萬元。