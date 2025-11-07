藍籌屋苑沙田第一城兩房400萬短炒　五個月轉手爽賺25萬！

市況回暖，藍籌屋苑交投愈趨活躍。沙田第一城一伙兩房單位最新以400萬元沽出，呎價13,158元。據悉，原業主持貨僅約五個月，現沽貨帳賺25萬元，期內樓價炒高7%。若除去交易成本，料實賺約17.24萬元。



世紀21奇豐物業高級分行經理袁麗詩表示，上述成交單位為沙田第一城39座低層C室，實用面積304平方呎，屬兩房一廳間隔，座向西南望園景。

據悉，原業主叫價418萬元放盤。而新買家為用家，新儀單位素質而決定購入。雙方議價後終以400萬元成交，呎價13,158元。

成交單位為沙田第一城39座低層C室，實用面積304平方呎，屬兩房一廳間隔。（資料圖片）

五個月短炒 樓價升值25萬

翻查資料，原業主於2025年6月以375萬元購入單位，持貨約5個月至今沽售，帳面獲利25萬元離場，單位期內升7%。扣除包括代理佣金及稅務等費用合共約7.76萬元，料實際賺約17.24萬元。