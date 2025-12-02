柏蔚山四房6年後撻訂、一手買家輸四球　今2821萬重沽賣平逾千萬

新世界（0017）旗下北角柏蔚山再錄一宗一手撻訂，有四房單位買家在6年後選擇棄購，料遭發展商殺訂至少逾393萬元。值得留意的是，該單位於近日11月30日已經以2,820.8萬元重新沽出，即成交價較6年前平逾千萬。



6年前3930.2萬沽 今撻訂輸逾393萬

據成交紀錄冊顯示，最新一宗撻訂單位為第2座28樓F室，實用面積1,044平方呎，屬四房套間隔，買家於2019年10月以3,920.2萬元買入，當時採用董事長1440付款計劃，即成交期長達4年。

資料又指，當時除了獲發展商提供從提前入住優惠、住客車位認購權、提前付清樓價現金回贈外，亦獲最多2年備用成交期延伸優惠，換言之單位成交期最長可達6年。

撻訂重沽賣平逾千萬

最終單位在2025年11月26日被取消交易，即該名買家在6年後終止買賣並棄購，料至少損失樓價10%、即約逾393萬元。不過，該單位在11月30日已經以2,820.8萬元重新沽出，新買家採「150天現金優惠付款計劃」，即成交價較6年前平1,099.4萬元或28%。

新世界（0017）旗下北角柏蔚山。