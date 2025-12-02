美聯：料全年一手破2萬宗、創一手例後新高　樓價全年看升5%

樓市表現轉旺，美聯集團行政總裁（住宅）馬泰陽稱，今年樓市出現「量額價」齊升，即是全年成交量、成交金額，以及樓價均全面上升。



當中一手的表現突出交投活躍。據美聯物業綜合《一手住宅物業銷售資訊網》及市場消息，今年首11個月一手成交量錄得18,736宗，已超越去年全年15,504宗逾兩成，並創出自2013年一手銷售條例後新高；金額方面，今年首11個月一手成交金額錄1,892億元，同樣超越去年全年約1,880億元約0.6%，亦創出4年新高。



料全年一手突破2萬宗 創自2013年一手例後新高

馬泰陽預期，12月一手交投旺勢延續，即使本月底正值聖誕假期對物業買賣帶來或多或少的影響，惟預期月內美國進一步減息的機會增加，樓市氣氛持續向好，估計本月一手成交量仍錄1,500宗，屆時將連續11個月一手成交突破千宗水平，創自2013年有一手銷售條例後新高。按此估計，今年全年一手成交量將突破2萬宗，創自2013年有一手銷售條例後新高，金額則望超越2,000億元。

二手成交量連續3個月維持4000宗或以上

二手方面，該行預期12月二手住宅成交量仍有望企穩4,000宗，屆時將連續3個月維持4,000宗或以上水平，將創自2021年8月後最長紀錄。按此估計，全年二手住宅成交量有望達4.6萬宗，金額或突破3,000億元，齊創4年新高。

料樓價全年上升5%

樓價方面，馬泰陽認為，最新一周「美聯樓價指數」升幅擴大，最新報132.92點，按周升0.76%，創6周最大升幅，指數已重返至去年7月上旬的水平，創約17個月新高。本年迄今樓價上升3.74%，在眾多正面因素推動下，料本月樓價有望進一步向上，預期全年上升約5%，今年樓價連跌3年後首次回升。

