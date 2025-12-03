時光倒流價　持貨9年淘大花園兩房433萬平手沽　扣使費蝕呢個數！

近期租金回報水平吸引，不少投資者出動入市。九龍灣淘大花園一伙兩房單位最新以433萬元售予投資客，呎價約11,547元，屬市價水平。據悉，原業主於9年前同樣以433萬元購入單位，即現時平手離場。但計入交易成本，料實際蝕約21萬元。



香港置業高級區域董事陳子麟表示，上述成交單位為淘大花園G座極低層，實用面積約375平方呎，屬兩房間隔，望內園樓景。

入門兩房獲投資客承接 433萬市價易手

代理透露，單位因屬屋苑內入門門檻最低的兩房戶，因此業主以438萬元放售約半個月後，迅速吸引同區投資客洽詢。該買家認為單位租金回報具潛力，故睇樓兩次後，決定承接上述單位。雙方議價後以433萬元成交，屬市價水平，呎價約11,547元。

成交單位為淘大花園G座極低層，實用面積約375平方呎，屬兩房間隔，望內園樓景。（資料圖片）

持貨9年平手沽 扣使費料損手21萬

翻查資料，原業主於2016年11月以433萬元購入上址，持貨9年帳面平手離場，但料需蝕稅款等交易成本約21萬元。