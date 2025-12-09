納米盤幸薈首賣53伙、暫沽20伙　投資者870萬買兩伙開放式收租

由益兆集團控股及俊和發展合作的長沙灣幸薈（SOYO SQUARE）今日（9日）展開首輪銷售，當中價單賣53伙，折實平均呎價約17,845元，入場費288.3萬元起。另同日招標賣3伙。



首輪銷售53伙實用面積由177至309平方呎，涉及開放式及兩房間隔，折實售價由288.3萬至606.5萬元。



【15:40】據代理消息，長沙灣幸薈首輪銷售暫沽20伙。

【13:32】中原陳永傑：料首批單位今日可順利沽清

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，項目已屆現樓，供應小型單位為主，入場門檻低，料可成功吸引有意於市區置業的上車客及投資收租客入市。客源分布方面，用家及長線投資者各佔一半，相信項目首批單位今日可順利沽清。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑。

【13:29】美聯布少明：一組買家870萬買兩伙開放式收租

美聯物業高級董事布少明表示，由於項目入場門檻較低，對年輕上車客具吸引力，在用家群體中，預計約8成為年輕客。預計今日能夠售出約30伙單位，連同項目招標售出的37伙，項目累計售出單位預計可達整體約7成，銷售成績理想。最新錄得「一客兩食」個案，一組買家約870萬元購入兩伙開放式單位作投資收租之用。

客源分布以九龍區為主，佔約7成，其餘3成來自港島區及新界區。買家方面，用家與投資者比例各佔一半，反映項目兼具自住與投資價值，料項目的呎租可達約70元，租金回報約4.5厘。

美聯物業高級董事布少明。

幸薈平台戶面積135呎 細過私家車位面積

幸薈由住宅及基座商舖組成，合共提供95個單位，標準單位實用面積介乎177至309平方呎的單位，主打開放式戶型，佔全盤逾70%，亦有2房間隔及連平台或天台的特色單位。

按戶型劃分，開放式單位共68伙，實用面積177至237平方呎；兩房戶佔17伙，實用面積309平方呎 ；而特色戶佔10伙，實用面積135至309平方呎。