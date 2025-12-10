仲量聯行：樓市已「軟著陸」　曾煥平料明年中小型住宅樓價升5%

仲量聯行（簡稱JLL）今日（10日）發表香港地產市場回顧及2026年展望，指出受惠於減息、印花稅寬減及股市造好帶來的財富效應，住宅市場於今年下半年「軟著陸」 ，第四季樓價顯著回暖；惟寫字樓市場呈現明顯分化。該行預期，明年中小型住宅價格將錄0％至5升幅，而整體寫字樓租金則再跌最多5％。



受內地買家回流帶動，今年一手市場表現尤為活躍。此外近期減息、印花稅寬減及股市造好帶來的財富效應，亦為住宅市場注入動力。仲量聯行香港主席曾煥平表示，今年住宅整體市場氣氛轉好。截止10月底，一、二手成交量按年升逾20％，整體私宅市場今年平穩向上，微升1.8％。

至今年底觀乎樓市已「軟著陸」，並橫行一段時間，因此預期中小型住宅價格將上升約5%，豪宅價格維持平穩，租金料可上升0%至5%。新盤及樓齡較輕的屋苑樓價升幅會較顯著。

仲量聯行香港主席曾煥平。（李煥好攝）

發展商未必再「超優惠」、「大平賣」

關於減息，曾煥平指，美聯儲若年內三度減息，將有助穩定樓價，緩解供樓市民負擔。更重要的是，減息可減輕發展商還款壓力，推盤時未必再需要以「大平賣」 或「超優惠」去賣樓，「唔需要好似以前咁大刀闊斧減價」，有助樓價轉趨穩定。

他預測未來息口將持續下降，美國料將減息一至兩次，屆時將提振買家入市意欲。因現時銀行儲蓄回報率只有2厘或以下，但買樓收租整體平均回報率達3至4厘，遠高於銀行定存。