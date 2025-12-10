樓市見底、逐步走出整固期　戴德梁行：明年樓價料升5%內

近期樓市略為回穩，明年住宅樓市前景獲看俏。戴德梁行預計，受低息環境持續及股票市場交投活躍等利好因素帶動，住宅買賣合約數字連續9個月錄得超過5,000宗，支持整體樓價觸底回升，預期2026年將延續正面勢頭，料樓價可升約5%內。



隨著本港銀行跟隨美國聯儲局調低利率，樓市入場門檻及利息成本降低，加上股票市場向好連帶財富效應，住宅需求進一步釋放，買賣氣氛持續向好。自今年3月起，住宅買賣合約數字連續9個月錄得超過5,000宗，預計第四季住宅成交宗數約16,400宗，按年升9%，即全年總成交量約62,000宗，較去年升17%。年內發展商積極推盤去庫存，一月至十月的一手成交約佔整體住宅交投數目的33%。

年初至今樓價止跌回升1.8%

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢指，受惠於成交量持續回升，香港樓價自今年3月起逐步回穩，並在4月起開始錄得輕微升幅。根據差估署數據（截至10月數據），整體住宅樓價指數3月至10月期間錄得3.3%升幅，以致年初至今樓價止跌回升1.8%，顯示樓市已見底並逐步走出整固期。

另一方面，住宅租金指數在外來專才和非本地學生的住屋需求帶動下延續升勢，年初至今錄得4.0%升幅，在拆息下調下繼續吸引投資者入市，亦有租樓人士轉而考慮置業，對成交量和售價均起支持作用。該行預計明年住宅成交量有望與今年水平相約，樓價升幅約5%之內。

貝沙灣。（資料圖片）

貝沙灣按季表現亮眼 樓價升6.1%

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明則指出，第四季樓市氣氛持續改善，該行追蹤的中小型住宅單位售價指數，截至12月初，樓價較去年年底水平高3%，貼近預期的高位。

至於受歡迎屋苑樓價表現，各類型物業樓價都按季錄得升幅，當中代表細價盤的沙田第一城和代表中價市場的太古城按季均錄得2.9%升幅；而代表豪宅市場的貝沙灣按季表現較爲亮眼，升6.1%。詢價量方面，雖然11月份數字稍遜於10月數字，但較去年同期升15%，可見市場成交氣氛持續回暖，為明年樓市定下基調。