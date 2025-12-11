鷹君又幫襯行家　近1.2億購峻譽‧渣甸山全層　今年入市用咗X億！

美聯儲連續三次減息0.25厘，有本地家族期間出手入貨。鷹君（0041）羅氏家族上月斥資近1.2億元，購入中信泰富旗下大坑道「峻譽‧渣甸山」全層5伙單位，平均成交呎價約40,343元。



資料顯示，上述成交單位涉及峻譽‧渣甸山第2座中層A至E室，實用面積434至710平方呎，其中兩伙連車位，成交價由1,988.1萬至2,682.2萬元，總成交價1.176億元，以總實用面積2,915平方呎計，平均成交呎價約40,343元。

成交單位涉及峻譽‧渣甸山第2座中層A至E室，實用面積434至710平方呎。（代理相片）

買家以公司名義登記 均屬鷹君旗下

而買家以公司名義「EXCEL MISSION LIMITED」、「EXCEL LIVING LIMITED」及「EXCEL KINETIC LIMITED」登記入市，該三間公司的股東皆為鷹君秘書服務有限公司，董事則分別爲鷹君（0041）主席及董事總經理羅嘉瑞兒子、鷹君執行董事羅俊謙、鷹君執行董事兼總經理簡德光，以及鷹君執行董事朱錫培，均為鷹君管理層。

鷹君（0041）主席及董事總經理羅嘉瑞。

鷹君今年頻密掃貨 涉資約7.8億

值得留意的是，鷹君羅嘉瑞家族近期頻密透過不同公司名義大手掃貨，新近斥1,638萬元買入西半山寶翠園一伙兩房戶。如連同上述5伙單位成交計，羅氏家族在今年已累計斥資約7.8億元入市。