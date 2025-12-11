亞姐冠軍張珮汶孖馬主老公入市！3880萬買大埔滌濤山洋房

市場再錄名人入市個案，2007年亞姐冠軍張珮汶，及其丈夫兼資深馬主何駿杰，最新擲3,880萬元買入大埔滌濤山雙號洋房，惟扣除除稅款及基本使費後，料明賺實蝕離場。



亞姐冠軍張珮汶及其丈夫3880萬入市

資料指，是次成交為大埔滌濤山雙號洋房，實用面積2,717平方呎，最新以3,880萬元沽出，呎價約14280元。至於，新買家為張珮汶（GRACE），以及何駿杰（HASSAN ADRIAN），以聯名方式買入，與2007年亞姐冠軍張珮汶，及其丈夫兼資深馬主何駿杰同名，料為同一人。

參考鄰近的另一間同面積的雙號屋，在今年8月以3,578萬元沽出，呎價13,169元，反映今次成交價屬市價水平。

2007年亞姐冠軍張珮汶（右）、其丈夫兼資深馬主何駿杰（左）。（IG@grace_cpm）

原業主為卡撒天嬌創辦人 持貨15年料明賺實蝕

至於，原業主為牀上用品公司卡撒天嬌（2223）創辦人鄭斯堅、鄭斯燦及相關人士，於2010年以3,818萬元購入，並在2011年內部轉讓。換言之，持貨至今15年轉手，帳面僅獲利62萬元，期內升值1.6%。惟扣除除稅款及基本使費後，料明賺實蝕離場。

大埔滌濤山。