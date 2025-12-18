荃威花園兩房438萬沽、獲4組客搶購　同區家庭客一招定勝負｜多圖

二手市場略為回暖，荃灣荃威花園一伙兩房戶新近以438萬元沽出，單位獲4組準買家同時間出價，最終由同區分支家庭客象徵式還價2萬元後奪得心頭好。上手業主持貨27年轉手帳面賺225萬元。



美聯物業分行聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為荃威花園H座高層05室，實用面積533平方呎，屬兩房間隔，望開揚城市景及有企理裝修。單位曾用作收租用，業主在租客搬走後，即時轉租為售，並以440萬元叫價放盤。

單位吸引同區分支家庭，由於同類單位少有放盤，睇樓後即時還價。不過由於同一時間市場都有「知音人」，業主獲4組準買家同時間出價，最後買家只象徵式還價2萬元，即獲業主應承及簽約，以438萬元奪得心頭好。

↓↓荃威花園H座高層05室↓↓

持貨27年轉手帳面賺225萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為453萬元，而恒生估價則為508萬元。即最新成交價較估價低3.3%至13.8%。

據知，原業主於1998年以213萬元購入上述單位，持貨27年，是次轉手帳面賺225萬元，單位期內升值1.06倍。

荃威花園。