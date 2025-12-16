SIERRA SEA首宗兩房租賃 家庭客1.8萬零議價承租 租金回報4.7厘
撰文：黃祐樺
出版：更新：
新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA陸續收樓，最新錄得首宗兩房租賃成交個案，該屋苑兩房新近獲家庭客以每月約1.8萬元承租，呎租約逾40元，以是次租務計料有4.7厘回報。
美聯物業分行營業經理陳德涪表示，成交單位為1A期3座低層F室，實用面積約443平方呎，屬兩房間隔。據悉，單位尚未收樓，業主早前提早將單位以1.8萬元放租，獲家庭客「零議價」承租，呎租約40.6元。
租金回報4.7厘
據知，業主今年5月以464萬元購入單位，以是次租金計，租金回報約4.7厘。陳德涪續指，目前SIERRA SEA暫時有90個放租盤，當中一房入場租金1.3萬元、兩房入場月租1.68萬元，以及三房入場月租2.2萬元。
樓市大好友林奮強2350萬沽擎天半島三房 帳賺近1500萬船王包玉剛侄7500萬接華景園 貴估價過千萬 上手蝕五球KOL小斯鄰居大蝕讓 內地客5918萬沽海璇四房 連辣稅狂蝕6800萬住港姐麥明詩隔籬？內地客222萬購「龍床盤」菁雋 上手蝕兩成走何文田傲玟累售208伙、佔全盤一半 套現共54億、平均呎價2.2萬