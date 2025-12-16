SIERRA SEA首宗兩房租賃　家庭客1.8萬零議價承租　租金回報4.7厘

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA陸續收樓，最新錄得首宗兩房租賃成交個案，該屋苑兩房新近獲家庭客以每月約1.8萬元承租，呎租約逾40元，以是次租務計料有4.7厘回報。



美聯物業分行營業經理陳德涪表示，成交單位為1A期3座低層F室，實用面積約443平方呎，屬兩房間隔。據悉，單位尚未收樓，業主早前提早將單位以1.8萬元放租，獲家庭客「零議價」承租，呎租約40.6元。

租金回報4.7厘

據知，業主今年5月以464萬元購入單位，以是次租金計，租金回報約4.7厘。陳德涪續指，目前SIERRA SEA暫時有90個放租盤，當中一房入場租金1.3萬元、兩房入場月租1.68萬元，以及三房入場月租2.2萬元。