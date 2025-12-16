樓市大好友林奮強2350萬沽擎天半島三房 帳賺近1500萬
撰文：蔡偉南
「樓市大好友」行政會議前成員林奮強再度沽貨。由林奮強持有的九龍站擎天半島一伙三房戶，新近以2,350萬元沽出，林氏持貨約18年，不計及早前已沽出的車位，是次帳面獲利1,470萬元。
成交個案為擎天半島2座高層G室，實用面積915平方呎，在11月26日以2,350萬元沽出，成交呎價25,683元。新買家料為韓國客，透過聯名形式入市。
2006年連車位買入價880萬
據了解，林奮強及其妻子蘇載玓於2006年11月透過一家公司，以880萬元購入上述單位及一個車位，當中車位已於2023年11月以150萬元沽出。
近兩年累沽5伙擎天半島
翻查林奮強的沽貨紀錄，自2023年10月起，林氏已先後沽出擎天半島5伙及一個車位，以及大角咀維港灣1伙及一個車位，套現約1.6億元。
