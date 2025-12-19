蘭桂坊之父盛智文兒子9.3萬租出百年順大廈頂層　回報竟不足3厘

租務市場氣氛持續熾熱，新近錄得一宗名人大額租賃成交。「蘭桂坊之父」盛智文之子盛凱，新近以月租9.3萬元租出中半山百年順大廈一伙頂層單位。他於2018年樓市高峰期間斥4,800萬元購入該單位，售價創該廈新高，現租出享約2.3厘回報。



涉及單位為中半山百年順大廈一伙頂層戶，實用面積為1,723平方呎，屬四房雙套連工人房間隔。據代理透露，單位於今年八月份放租，當時月租叫價9.8萬元，新近經議價後以9.3萬元租出，呎租約54元。

業主為蘭桂坊集團盛凱 享約2.3厘回報

資料顯示，業主登記姓名為盛凱（ZEMAN JONATHAN BRYANT），與「蘭桂坊之父」盛智文兒子、蘭桂坊集團行政總裁盛凱的中英文姓名相同，料為同一人。

盛凱於2018年9月樓市高峰期間，斥資4,800萬元連車位購入上述單位，呎價27,858元，成交價及呎價至今仍為該廈最高記錄。惟現租出，回報僅約2.3厘。