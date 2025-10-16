土諮會促加快北都發展　倡龍鼓灘和屯門西分階段填海及推地

土地及建設諮詢委員會周四（16日）舉行會議，聽取發展局介紹《行政長官2025年施政報告》中與該局有關的主要措施，以及龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的擬議計劃。土諮會表示，委員贊同加快北部都會區發展等措施，並建議政府考慮採用分階段模式，以發展龍鼓灘和屯門西地區。



土地及建設諮詢委員會贊同加快北部都會區發展的措施。（資料圖片）

對於發展局介紹的多項主要措施，委員均予以贊同，包括支持政府持續有序造地。此外，委員贊同加快北部都會區發展的措施，尤其是設立由行政長官主持的高層次委員會與3個工作組，以及推出專屬法例。委員建議提早與業界、專業團體及其他持分者諮詢，並認為軟件同樣重要，例如提升地區的宜居程度、提供足夠的社區及文化設施、高效的交通配套及充足而多樣的就業機會。

支持鼓勵市場增設多學生宿舍 認同政府為蘭桂坊美化

委員亦支持政府鼓勵市場提供更多學生宿舍的措施，建議與教育機構及發展商更緊密合作。委員支持有關簡化審批及鼓勵更多業界參與的措施，例如「按實補價」及更靈活批地的安排，並建議政府進一步與業界及持分者交流。

另外，委員也支持加快市區重建的建議措施，建議政府考慮以更創新模式，鼓勵更多私人市場參與。委員亦認同政府為蘭桂坊進行的美化工程，並建議擴展至周邊的街道；邀請區內商店店主／營運者和專業團體更多參與及合作；優化行人通達性及加入長者友善設計。

委員備悉政府就龍鼓灘和屯門西的發展建議，普遍歡迎以「產業導向」為定位，將其發展成為「智綠產業港」。

歡迎龍鼓灘和屯門西發展成為「智綠產業港」

委員亦備悉政府就龍鼓灘和屯門西的發展建議，普遍歡迎以「產業導向」為定位，將其發展成為「智綠產業港」。發展對四個核心產業，即綠色／新能源、先進建造業、循環經濟和現代物流業／內河碼頭。有關建議可提供高達約301公頃的新發展土地。

此外，委員欣悉有關建議可提升龍鼓灘和屯門西整體環境和設施，並保留自然海岸線及有助促進城鄉共融。初步發展建議亦包括改善地區的道路交通連接，以滿足額外交通需求。

委員建議政府考慮採用分階段模式，進行填海工程及推出不同的地塊，配合不同產業的需要及政策優次，例如不涉及填海的土地可先進行平整，讓業界能及早使用新土地。委員亦認為政府應考慮從公眾及持份者收集到的意見，就指定的地塊檢視整體規劃及仔細的土地用途。委員提醒政府應推展其他規劃中的道路工程，例如稔灣路及深灣路，以進一步優化有關發展建議的連接性。

政府會繼續與持份者交流，考慮委員以及早前收到的公眾意見，敲定有關土地用途建議，以制訂龍鼓灘和屯門西的建議發展大綱圖，目標在2026年內展開改劃和其他法定程序。