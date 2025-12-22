叫價5.2億無人吼！紀惠終「跪低」劈四成　赤柱灘道豪宅3.1億走貨

本地老牌家族紀惠集團成功「減磅」。市場消息指，紀惠湯文亮及其相關人士新近以約3.1億元沽出南區赤柱灘道8號物業，較最初叫價賣平近四成。另外，紀惠集團持貨約持貨37年，物業期內升值近3億元。



是次成交物業為赤柱灘道8號醇廬，現為3幢3層低密度住宅，共設9個單位及10個車位。地盤面積約26,600平方呎，總實用面積約18,852平方呎，以現狀部份交吉、部份連租約形式出售。

湯文亮胞姐廖湯慧靄持有

該物業的註冊業主為WISDOM DEVELOP LIMITED（拓惠有限公司），其公司董事包括廖湯慧靄、廖偉芬及廖偉麟三人，均為紀惠集團核心關聯人士。值得留意的是，廖湯慧靄為紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮之胞姐。

終劈價四成沽出 37年升值近3億

據悉，紀惠集團今年5月開始放售該物業，當時叫價5.2億元，惟一直乏人承接。至8月，有代理指紀惠為「充分展現出售決心」，大幅劈價至4億元放盤；近日再降價至3.1億元始獲承接，較5月時叫價累劈約四成。

至於，紀惠集團早於1988年以2,050萬元買入該物業，其後在2019年以5億元作內部轉讓，換言之持貨至今37年，物業期內升值2.895億元或逾14倍。