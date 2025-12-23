宏安鴨脷洲平瀾街新盤PORTO涉174伙　主打一至兩房、明年1月推售

宏安地產（1243）旗下鴨脷洲平瀾街9號住宅項目，今（23日）正式命名為PORTO。全盤174伙，涵蓋開放式至兩房，項目關鍵日期為2027年3月底。發展商預告，項目最快明年1月推售。



項目提供174伙，戶型涵蓋開放式至兩房，包括28伙開放式戶、77伙一房戶、55伙兩房戶。另設14伙特色單位，包括11伙平台戶及3伙複式連天台特色戶。

鴨脷洲平瀾街新盤PORTO全盤174伙，戶型涵蓋開放式至兩房。

宏安地產有限公司執行董事程德韻。

PORTO擬明年一月初推售

宏安地產有限公司執行董事程德韻表示，隨著減息及新盤陸續消化，尤其港島區樓市表現理想。展望明年，隨著減息刺激投資者入市，樓市量價齊升。明年預計1月初推售鴨脷洲PORTO，另最快第一季推黃大仙飛鳳街項目，合共195伙。

程德韻續指，集團今年下半年銷情理想，當中鴨脷洲惠風街Coasto已售逾九成單位，而炮台山101 KINGS ROAD，以及鰂魚涌FINNIE承接力亦強。

設有私人會所、住客休閒廳

宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟表示，項目設有私人會所，提供一系列的休閒設施 ，包括住客休閒廳、配備專屬廚房及娛樂室的多功能宴會廳、健身室，以及配備園景的戶外休憩區。生活配套方面，周邊社區民生商店林立，綠化空間豐富。