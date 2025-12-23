杏花邨罕有三房629萬速沽 兩小時吸3組客參觀 外區客一招分勝負
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手成交轉旺，柴灣杏花邨一伙細三房最新以629萬元沽出，原業主持貨18年，帳面大幅獲利377萬元，期內樓價升值1.5倍。區內代理指，由於單位屬罕有放盤，一開放參觀即吸3組準買家參觀，最終因外區客帶支票睇樓成功奪心頭好。
放盤兩小時內沽出
中原地產分行區域營業經理鄭俊輝表示，是次成交為杏花邨7座低層1室，實用面積508平方呎，向東南，屬罕有細三房放盤。據知，單位在12月20日開放睇樓，已即獲3組準買家參觀，最終在兩小時內成功以629萬元沽出，呎價12,382元。
↓↓杏花邨7座低層1室↓↓
新買家誠意打動兼帶支票睇樓
至於，新買家為外區用家，因見杏花邨發展成熟，加上上址罕有放盤，遂帶同支票睇樓，最終誠意打動業主終買心頭好。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為609萬元，而恒生估價則為633萬元。即最新成交價在估價內成交。
據悉，原業主於2007年以252萬元購入單位，持貨18年，是次轉手帳面獲利377萬元，單位期內升值約1.5倍。
