杏花邨罕有三房629萬速沽　兩小時吸3組客參觀　外區客一招分勝負

二手成交轉旺，柴灣杏花邨一伙細三房最新以629萬元沽出，原業主持貨18年，帳面大幅獲利377萬元，期內樓價升值1.5倍。區內代理指，由於單位屬罕有放盤，一開放參觀即吸3組準買家參觀，最終因外區客帶支票睇樓成功奪心頭好。



放盤兩小時內沽出

中原地產分行區域營業經理鄭俊輝表示，是次成交為杏花邨7座低層1室，實用面積508平方呎，向東南，屬罕有細三房放盤。據知，單位在12月20日開放睇樓，已即獲3組準買家參觀，最終在兩小時內成功以629萬元沽出，呎價12,382元。

↓↓杏花邨7座低層1室↓↓

新買家誠意打動兼帶支票睇樓

至於，新買家為外區用家，因見杏花邨發展成熟，加上上址罕有放盤，遂帶同支票睇樓，最終誠意打動業主終買心頭好。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為609萬元，而恒生估價則為633萬元。即最新成交價在估價內成交。

據悉，原業主於2007年以252萬元購入單位，持貨18年，是次轉手帳面獲利377萬元，單位期內升值約1.5倍。