私樓售價指數續升　中原：料2025全年樓價升3.5%、明年漲幅贏租金

差餉物業估價署今（29日）公布樓價指數，11月份私人住宅售價指數報297.3點，按月升0.92%，已連升6個月。租金指數則連升12個月，按月升0.2%報200.7點，再創歷史新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自從3月美國停加息，至9月開始減息，香港樓市開始止跌回升，差估署樓價指數連升6個月。



樓價指數連升六個月 中原料全年錄3.5%升幅

陳永傑指出，差估署樓價指數連升6個月，樓市步入上升期進一步確認。而昨日財政司司長於網誌上表示，香港經濟表現良好，隨著旅客增加，出口上升，各項經濟數據理想。他認為，各項經濟基礎因素不變，市民收入增加有利樓市。

另外，貨幣貶值亦促使資金流向實物資產，同時於租金升勢未停的影響下，租客轉租為買增加，將進一步推升住宅物業買賣需求。以中原城市領先指數CCL為例，全年已錄得4.3%升幅，他預期，2025年全年差估署樓價指數可錄3.5%升幅。

陳永傑預期，2025年全年差估署樓價指數可錄3.5%升幅。（中原提供）

料明年樓價升幅跑贏租金

租金指數方面，陳永傑指，繼續受惠於各項專才政策，租金指數連升12個月，更創歷史新高水平。另外，樓價連升6個月，租金連升12個月，今年出現了近年罕見的租價齊升現象。鑑於現時樓價與歷史高位仍有25%的差距，陳永傑認為，買樓收租享逾3.5厘的租金回報，仍是明年趨勢。但相信明年租金升勢將放緩，樓價升幅將跑贏租金。