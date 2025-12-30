賣地計劃｜下季推兩官地670伙　美聯：兩地料可為庫房進帳20億

政府日前公佈新一季賣地計劃，新季度將推出兩幅分別位於牛頭角及筲箕灣的住宅用地，合共涉及約670伙，美聯預計，該兩幅住宅用地合共可望為庫房進帳約20億元。



新一季推兩幅官地 料為庫房進帳20億

美聯測量師行董事林子彬表示，由於樓市氣氛持續改善，新盤銷情理想，帶動近期發展商積極吸納地皮，最近售出的政府地皮反應理想，成交價勝市場預期。新一季度推出的牛頭角彩霞道及筲箕灣東大街項目均為市區中小型住宅用地，迎合市場需要，兩地皮發展規模適中，加上地區發展成熟，故預料項目吸引發展商。

當中牛頭角地皮若以每呎樓面地價約4,800元計算，地皮估值約13.7億元，而筲箕灣地皮若以每呎樓面地價約4,800元計算，地皮估值約6.3億元，即兩地合共可望為庫房進帳約20億元。

牛頭角彩霞道地皮估值約13.7億 料將興建中小型單位

資料顯示，九龍牛頭角彩霞道地皮，估計可建樓面面積約284,452平方呎，項目位於市區，交通方便及社區配套成熟，故發展潛力理想，加上發展規模適中，故料吸引不少發展商入標參與。林子彬預計，項目將興建中小型單位，並主要提供一房或兩房戶型，以及一些細三房單位，滿足市場對上車及小家庭客的置業需要。

筲箕灣東大街住宅地皮。

筲箕灣東大街住宅地估值約6.3億

至於另一幅位處筲箕灣東大街的住宅地皮，估計可建樓面面積約130,686平方呎，規模相對較牛頭角住宅地皮細，涉及的投資金額相對較少，投資風險較低，加上項目坐擁筲箕灣港鐵站的交通便利，且區內發展配套成熟，故料將吸引不少發展商參與競投。估計項目將興建較受市場歡迎的中小型單位。上述兩幅地皮均為市區中小型住宅用地，估計吸引力較高，料將較受市場歡迎。

牛頭角彩霞道住宅地皮。

市建局九龍城啟德道項目 料涉及810伙

至於市建局重推的九龍城啟德道/沙浦道項目，料涉及約810個單位，地皮曾流標，期望會優化招標條件，增加其吸引力。項目估計可建樓面面積約514,121平方呎，規模較大，投資風險亦較高，預計發展商亦會較為審慎，料以大型發展商參與為主，若以每呎樓面地價5,000元計，估計地價約25.7億元。