何文田豪宅天鑄再錄勁蝕！　四房3250萬沽　上手6年勁蝕讓600萬

二手市場轉旺，惟何文田有豪宅屋苑再錄大額蝕讓。區內入伙約十年的屋苑天鑄，一伙四房單位最新以3,250萬元易手，呎價23,844元。原業主持貨6年，是次轉手帳面蝕讓600萬元或期內眨值15.6%離場。



香港置業分行首席高級營業經理吳聲凱表示，是次成交為天鑄6座低層C室，實用面積約1,363平方呎，屬四房間隔，座向東南，原業主最初以3,850萬元叫價放盤，經議價後大幅減價600萬元，最終以3,250萬元成交，呎價23,844元。

至於，新買家為外區首置客，看中物業屬大品牌其質素有保證，且位處傳統名校網，交通便利，睇樓數次後決定執平貨。

港鐵何文田站上蓋豪宅「天鑄」（Ultima）。

持貨6年是次轉手帳蝕讓600萬

據知，原業主於2019年10月以約3,850萬元買入，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓600萬元，單位期內眨值15.6%離場。

最勁一伙9年勁蝕47% 樓價近乎腰斬

翻查資料，天鑄年初至今錄15宗二手成交，如連同是次成交，最少錄13宗蝕讓個案，蝕幅由4%至47%不等。最勁一宗為第2座中層A室，屬四房戶，實用面積1646平方呎，於今年7月以4150萬元沽出，原業主持貨9年帳蝕47%，樓價近乎腰斬。