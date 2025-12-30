外籍客送樓作聖誕禮物！斥750萬購東涌映灣園三房　上手賺近五球

樓市近期轉旺，有買家趁早前聖誕節前夕入市。東涌映灣園一伙三房單位最新以750萬元成交，呎價9,271元。據悉，買家為外籍人士，因適逢聖誕節，故購入該單位送給兒子，作為聖誕禮物。而原業主持貨約21年，帳賺近五球。



中原地產副分區營業經理曹嘉華表示，上述成交單位為映灣園1座高層G室，實用面積809平方呎，採三房套房間隔，其中兩個睡房及客廳享園景及機場海景。據悉，單位原本叫價777萬元，新近以750萬元成交，實用呎價9,271元。

外籍客購入贈兒 作聖誕禮物

而買家為外籍人士，睇樓半年，近日終遇到上述心儀單位，適逢聖誕節即將來臨，故迅速拍板，準備將單位送給兒子作為聖誕禮物。

↓↓映灣園1座高層G室↓↓

上手持貨21年 帳賺近五球

翻查資料，原業主於2004年3月以258萬元購入單位，持貨約21年，現轉手帳面大幅獲利492萬元，單位升值1.9倍。