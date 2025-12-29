聖誕成交　西沙SIERRA SEA 1B期連錄三宗短炒　7個月炒高最多16%

新地（0016）西沙SIERRA SEA 1B期陸續收樓，聖誕節日下連錄三宗短炒成交。當中一伙兩房單位以568萬元成交，原業主持貨7個月，帳賺79.87萬元或約16.4%。



市場消息指出，SIERRA SEA 1B期連錄3宗二手短炒成交。當中1座低層F室，實用444平方呎，採兩房間隔，最新成交價568萬元，呎價12,793元。原業主於今年5月以488.13萬元一手購入單位，持貨約七個月，帳面獲利79.87萬元或約16.4%。

市場消息指出，SIERRA SEA 1B期聖誕節日期間連錄3宗二手短炒成交。（資料圖片）

同期另有兩宗短炒獲利 7個月賺逾12%至14%

另外，同期3座高層A室三房戶，實用面積523平方呎，最新以716萬元售出，呎價13,690元。原業主同樣於今年5月以624.07萬元一手購入，持貨7個月帳面獲利91.93萬元或約14.7%。

最後一宗為3座低層J室一房戶，實用面積302平方呎，以400萬元易手，呎價13,245元。原業主今年5月以約354.36萬元購入，帳面獲利45.64萬元或約12.9%。