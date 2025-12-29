聖誕成交 西沙SIERRA SEA 1B期連錄三宗短炒 7個月炒高最多16%
撰文：李煥好
出版：更新：
新地（0016）西沙SIERRA SEA 1B期陸續收樓，聖誕節日下連錄三宗短炒成交。當中一伙兩房單位以568萬元成交，原業主持貨7個月，帳賺79.87萬元或約16.4%。
市場消息指出，SIERRA SEA 1B期連錄3宗二手短炒成交。當中1座低層F室，實用444平方呎，採兩房間隔，最新成交價568萬元，呎價12,793元。原業主於今年5月以488.13萬元一手購入單位，持貨約七個月，帳面獲利79.87萬元或約16.4%。
同期另有兩宗短炒獲利 7個月賺逾12%至14%
另外，同期3座高層A室三房戶，實用面積523平方呎，最新以716萬元售出，呎價13,690元。原業主同樣於今年5月以624.07萬元一手購入，持貨7個月帳面獲利91.93萬元或約14.7%。
最後一宗為3座低層J室一房戶，實用面積302平方呎，以400萬元易手，呎價13,245元。原業主今年5月以約354.36萬元購入，帳面獲利45.64萬元或約12.9%。
西沙2A期SIERRA SEA示位曝光 一房戶採「一開二」開放式廚房新地西沙第2A期SIERRA SEA上樓書、涉727伙 最細275呎連花園戶西沙SIERRA SEA 2A期最快下周上樓書 明開放GO PARK全新展銷廳SIERRA SEA首宗兩房租賃 家庭客1.8萬零議價承租 租金回報4.7厘西沙SIERRA SEA 2A期戶型曝光 主打一房及兩房 最大三房810呎西沙SIERRA SEA 會所連園林148萬呎 設園林證婚、5大湖畔小屋