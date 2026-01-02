佐敦谷住宅地暫收8份標書　長實、恒地、新地、信置、會地競投

佐敦谷彩興路中小型住宅地皮將於今日（2日）中午截標。市場料該地皮市場估值料約11.1億至18.6億元，每呎樓面地價約3,000至5,000元。



據現場所見，該地皮接獲8份標書，其中包括長實集團（1113）、恒基地產（0012）、新地（0016）、信置（0083）、嘉華國際（0173）、會德豐地產。

新地副董事總經理雷霆回覆《香港01》查詢表示，以獨資形式入標上述佐敦谷住宅地發展項目。

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，集團一向以市價入標，加上區內供應少及多分支家庭，料會有置業需求。

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇。（黃祐樺攝）

信置（0083）代表。（黃祐樺攝）

恒基地產（0012）代表。（黃祐樺攝）

最高樓面37萬呎、提供570伙

周五截標的地皮為佐敦谷彩興路的新九龍內地段第6674號住宅用地，該地皮地盤面積約為41,227平方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途。最高樓面面積為371,057平方呎，數字不包括將由買方按照賣地條件所興建的展能中心暨嚴重弱智人士宿舍、弱智人士輔助宿舍和停車處的政府地方的樓面面積。

早前發展局表示，該地皮原先為政府、機構及社區用地，料季內完成改劃，中標發展商需要興建社福設施，地皮料提供570伙。

市場估值介乎11.1億至18.6億

該地皮市場估值料約11.1億至18.6億元，每呎樓面地價約3,000至5,000元。

佐敦谷公園（官方圖片）

佐敦谷彩興路的新九龍內地段第6674號住宅用地。