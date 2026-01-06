中原：2025年全年整體樓宇買賣80702宗、涉6142億　均創4年新高

樓市交投轉旺。2025年整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄80,702宗，總值6,142.77億元，較2024年的67,979宗及5,341.40億元，分別上升18.7%及15.0%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，政府放寬百元印花稅門檻，港股造好，H按回落，銀行重啟減息等利好因素刺激，樓市買賣明顯轉旺，整體買賣連升2年，宗數及金額同創2021年96,133宗及9,178.38億元後的4年新高。



按月方面，2025年12月份整體樓宇買賣登記錄8,999宗，總值650.46億元，較11月的7,121宗及584.29億元，分別上升26.4%及11.3%，宗數創2024年4月9,880宗後的20個月新高，金額創2025年6月664.10億元後的6個月新高。反映兩次減息後，樓市氣氛向好，樓價穩步上升，增強買家的入市信心，11月期間發展商拆售太古城車位，房協兩個居屋項目開始揀樓，新一期白居二買家陸續亦入市，刺激登記量升至近九千宗水平。

2025年住宅錄62832宗、涉資5,198億

2025年整體住宅樓宇買賣登記錄62,832宗及5,198.30億元，較2024年的53,099宗及4,543.56億元，分別上升18.3%及14.4%。宗數及金額齊創2021年74,297宗及7,339.04億元後的4年高位。

一手新盤20,564宗、涉資2,255億

一手私人住宅方面，2025年錄20,564宗及2,255.7億元，較2024年的16,869宗及2,084.7億元，分別上升21.9%及8.2%，宗數創2019年20,685宗後的6年新高，金額創2021年2,367.9億元後的4年新高。反映發展商積極推售新盤及貨尾，一手交投連升3年兼重上兩萬宗水平。

按月方面，12月份一手錄1,770宗及206.3億元，較11月的1,813宗及229.1億元，分別下跌2.4%及9.9%。一手交投雖回落，但已連續10個月超過一千五百宗，是2004年3月後逾21年(261個月)以來首見。顯示新盤深受用家及投資者歡迎，銷情不俗。

2025年一手新盤銷情理想。圖為佐敦新盤瑧爾2025年12月開賣現場銷售情況。

二手交投39,843宗、涉資2,917億

二手私人住宅方面，2025年錄39,843宗及2,917.2億元，較2024年的33,792宗及2,423.0億元，分別上升17.9%及20.4%，宗數及金額齊創2021年51,928宗及4,750.0億元後的4年新高。息口下調，樓價見底回升，二手成交增多，宗數連續2年上升。