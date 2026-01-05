老牌廠家南區靜修里11號豪宅索價3.2億　較一年前提價4000萬

近月超級豪宅市場轉旺，有業主趁勢推出放售旗下貴重物業。老牌廠家捷和持有的南區舂坎角靜修里11號豪宅，最新意向價約3.2億元。據悉，該物業在2024年11月曾推出放售，當時意向價2.8億元，反映業主最新加價4,000萬元或14%。



上述靜修里11號豪宅物業，現有總實用面積約7,412平方呎，地盤面積約11,500平方呎，以現狀連租約出售。第一太平戴維斯投資部助理董事譚潤樑表示，物業意向價約3.2億元，最大可重建面積可達8,625平方呎，樓面地價約37,101元。

兩幢3層高低密度平層、設6伙

物業位於舂坎角獨立地段，能眺望赤柱灣及大潭灣海景。物業現為2幢3層高低密度平層，共6個單位，設有13個車位，並配備泳池及庭院。

代理又指，近月南區一帶豪宅交投轉旺，如太古地產（1972）深水灣道6號在12月份以22億元成交，刷新近年紀錄，顯示豪宅新盤市場轉趨熾熱。