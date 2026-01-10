西沙SIERRA SEA 2A期　今首輪開賣213伙　本地大手客4631萬買8伙

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA，今日（10日）首輪開賣262伙，當中213伙以價單形式發售，另即日招標49伙特色單位。項目累收42,330票，當中包括690票為代理入票，按價單發售213伙計，超購逾197倍，成為歷來首輪收票最多的新盤票王。



【10:35】現場所見，A1a組買家準買家及代理陸續入場揀樓。

【10:30】 康城客黃小姐擬買3伙

現居住日出康城的A1a組準買家黃小姐表示，因之前有親戚已購入項目第一期，強烈推薦她購入。加上她認為，當區空氣環境非常好，所以今天打算購入3伙。

現居住日出康城的A1a組準買家黃小姐表示，有親戚強烈推薦她購入西沙SIERRA SEA，今天打算購入3伙。

【10:20】本地大手客4631萬買8伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄得一組本地大手客斥資約4,631萬購入Sierra Sea 2A期8伙，包括2間三房，4間兩房及2間一房，作長線收租之用。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（李煥好攝）

【10:18】 現場所見，SIERRA SEA 2A期 A1a組準買家及代理陸續到場排隊等候入場，當中不乏年輕買家及家庭客，以及外籍人士。

【09:50】 美聯：多組大手客擬買5至8伙、涉最多逾4000萬

美聯物業高級董事布少明表示，SIERRA SEA 2A期首輪銷售，現場所見，大手客眾多，場面十分熱鬧。又指市場投資需求持續高漲，料該盤今輪推售的單位可即日沽清。

他續指，美聯是次有多組大手客有意認購5至8伙單位，最高涉資逾4,000萬元，另外更有大量客人擬購入多於一伙，計劃購入作自住及收租之用。若以地區劃分的話，美聯客戶中約7成來自新界區，港九則有約3成。由於市場對投資需求持續增加，是次入票客戶投資佔比逾4成，預計屋苑入伙後租金可達45元，租賃回報約4.5厘。

他預期，本月一手交投將增至逾2,000宗水平，按月升2至3成；二手價量亦會平穩回升。

美聯布少明料全年樓價升10至15%

談及樓市，布少明指，近期經濟及股市造好，帶來財富效應，樓市氣氛熾熱。預料本月樓價本月有機會升1至2%，全年看升10至15%。他亦指，特別看好細價樓及超級豪宅市場。

美聯物業高級董事布少明。（李煥好攝）

【09:40】 中原陳永傑料全數沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，SIERRA SEA 2A期今日首輪推售價單213伙，另有49伙特色戶以招標形式發售，為今年重頭戲。觀乎今年樓市氣氛向好，市場對項目已推期數反應熱烈，更不乏短炒獲利個案，故投資者能佔客群的一半以上，今有望全數售罄。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（李煥好攝）

【09:30】購買5至8伙大手客時段，已有買家陸續到場報到。

大手客最多可買8伙

銷售當日分A、B兩組。當中A組細分為6個時段，最優先時段買家可購買5至8伙單位。而B組為散客，最多可購買2伙單位。

西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA，今日（10日）首輪價單開賣213伙。早上約9時半，購買5至8伙大手客時段，已有買家陸續到場報到。

首輪銷售262伙 價單賣213伙

西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA今日展開首輪銷售262伙，當中213伙以價單形式發售，涵蓋27伙一房、134伙兩房及52伙三房，實用面積由297至700平方呎，市值逾14億元。其餘49伙則以招標形式推售，主要為特色單位，實用面積275至835平方呎。

以價單形式發售之單位折實售價由343.55萬至831.86萬元，折實呎價由10,017至13,776元。

入場費343.55萬元起

入場單位為Coral Avenue 第1座G2樓G單位，實用面積由297平方呎，屬一房間隔，折實售價為343.55萬元，折實呎價11,567元；而最低呎價的單位為Coral Avenue 第2座2樓A單位，實用面積700平方呎，屬三房套連工作間間隔，折實售價701.19萬元，折實呎價10,017元。

西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA（右）

新地：樓層景觀座向有所不同 屬原價加推

參考價單2號資料，當中一伙第5座12樓J室，實用面積299平方呎，屬一房間隔，價單售價為441.31萬元，呎價為14,760元，至於新推出的價單3號，屬於同一柱的第5座15樓J室，實用面積同屬299平方呎，同屬一房間隔，價單售價為441.75萬元，呎價為14,774元，兩者售價僅相差4,400元或不足0.1%。

西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA。

上一個收票王為油塘親海駅II

翻查資料，上一個收票王紀錄為長實（1113）油塘親海駅II，於2023年8月推出，首輪收票高達逾3.8萬票。而在2025年4月推出的西沙第1A(2)期SIERRA SEA，當時首輪推售截收高達37,374票。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。