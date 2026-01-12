浸會醫院加入沽貨行列　半年賣3伙九龍塘廣播道住宅　帳面賺千萬

樓市氣氛轉趨改善，有投資者趁機沽貨套現。香港浸信會醫院（浸會醫院）近月以1,020萬元沽出九龍塘廣播道雅華閣一伙三房單位，持貨18年，帳面升值約46%。浸會醫院過去半年已三度沽售旗下九龍塘廣播道住宅物業，套現2,858萬元，帳面合共獲利1,347萬元。



資料顯示，上述成交單位為雅華閣低層D室，實用面積976平方呎，屬三房連主人套房間隔。該單位於上月以1,020萬元易手，呎價約10,451元。據悉，原業主為香港浸信會醫院（Hong Kong Baptist Hospital），於2008年1月份斥698萬元購入，持貨18年，帳面獲利322萬元，單位期內升值約46%。

成交單位為雅華閣低層D室，實用面積976平方呎，屬三房連主人套房間隔。（資料圖片）

頻密沽貨 半年帳賺1347萬

值得留意的是，浸會醫院近期頻密減磅九龍塘廣播道住宅物業，於去年8月及10月份，先後沽出兩伙廣播道百樂園單位，合共套現1,838萬元，帳面獲利1,025萬元。如計及是次成交，浸會醫院半年內套現2,858萬元，合共帳賺1,347萬元。