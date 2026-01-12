另類資產管理公司Ares中環擴充　告羅士打大廈據點新增1.25萬呎

置地公司宣布，全球領先的另類資產管理公司Ares Management（下稱Ares）將於置地公司中環物業組合產的告羅士打大廈擴充並倍增其辦公空間。Ares將在其自2017年起租用的同一大廈產辦公空間，新增約12,500平方呎面積。Ares的新租約將於2026年3月生效。



置地公司香港商廈業務部董事及主管安德產（NeilAnderson）表示，很高興Ares選擇在置地公司的中環物業組合產擴展業務，這進一步印證集團作為金融服務企業首選位置的地位。

截至2025年6月30日，銀行及其他金融服務租產佔置地公司中環寫字樓所有物業租產的百分之四十二，保持為最大的租產類別。

告羅士打大廈建成於1980年，是一座位於核心中環、樓高48層的優質甲級商廈，連接行人天橋網絡，貫通中環核心區內的主要商業大廈及置地廣場中庭。