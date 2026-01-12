睇好何文田豪宅 「明記製造」葉泰海1900萬購ONE HOMANTIN兩伙
撰文：李煥好
出版：更新：
傳統豪宅地段錄得名人入市。電器設備供應商明記製造董事長葉泰海（PAUL），近期以1,900萬元購入何文田ONE HOMANTIN兩伙單位。原業主於近9年前斥2,600.6萬元以「一約多伙」形式一手購入，帳面蝕讓700萬元或27%離場。
資料顯示，上述成交單位包括何文田ONE HOMANTIN 7座高層E室，實用面積730平方呎，採三房一套間隔，上月以1,100萬元成交，呎價約15,068元。另一伙單位為屋苑6座低層C室，實用面積496平方呎，屬兩房間隔，連145平方呎平台。該單位同日以800萬元成交，呎價約16,129元。
新買家為明記製造葉泰海 上手帳蝕約700萬
據悉，新買家為電器設備供應商明記製造的董事長葉泰海（PAUL），分別透過公司名義「明記製造廠有限公司」及本人名義購入上述兩伙單位，合共涉資1,900萬元。而原業主早於2017年斥2,600.6萬元，以「一約多伙」形式一手購入兩伙單位，持貨近9年，帳蝕700.6萬元，樓價期內貶值27%。
葉泰海等人曾斥逾三千萬 掃入天水圍四伙
值得留意的是，葉泰海或相關人士過往曾投資多個樓盤，包括於2021年，其妻子陳美重（ANNIE）共斥3,022.3萬元，購入天水圍Wetland Seasons Bay 四伙單位。最貴一伙為 Wetland Seasons Bay別墅WV7，實用面積773平方呎，成交價為1,124.7萬元，呎價14,550元。
