中原：山頂南區去年一二手豪宅174宗、涉資198.88億　同創4年新高

山頂南區2025年一、二手買賣「價量齊升」，同創近年新高。據中原資料，山頂南區2025年一手及二手市場呈價量齊升局面，合共錄得174宗成交，涉資約198.88億元，較2024年錄109宗151.56億元，分別上升59.6%及31.2%，更創2021年錄200宗及261.04億元以來4年新高。



中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，根據中原地產山頂南區統計數字，扣除內部轉讓個案，山頂南區2025年錄42宗一手豪宅買賣成交，按年增加61.5%更創2016年的63宗後9年新高。受惠於「深水灣道6號」超級豪宅項目以近年新高價成交，2025年山頂南區一手總成交金額涉88.91億元，按年增加約5成，亦創2018年的102.15億元以來7年新高。

一手市場方面，最高成交金額個案為深水灣道6號兩幢洋房，成交金額22億元，平均實用呎價約14.7萬元。

中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠。

二手方面，區內於2025年錄得132宗二手豪宅買賣成交，按年增加59%，成交金額達109.97億元，按年增19.2%。成交宗數及金額均創2021年錄178宗及184.4億元以來4年新高。二手市場方面，最矚目的為歌賦山道15號屋地成交，金額達7.9億元，平均實用呎價約85,553元。

租務市場方面，在專才，內地及外資公司回流本港的情況下，山頂南區的租賃表現平穩向升，2025年錄約567宗租賃成交紀錄，較2024年增加約9.2%，涉資6432.97萬元，按年上升7.3%。 雖然0至9.99 萬元租賃成交依然佔大多數，佔57.3%；但20萬元或以上的租賃佔比明顯增加，錄9.2%，而10至19.99 萬元租賃成交則佔33.5%。其中，較為矚目的租賃個案為種植道11號洋房項目，月租約130萬元，呎租達151元水平。