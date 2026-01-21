美聯：首20日錄15宗逾億超豪宅成交、按年升4倍　呢區比例佔最多

樓市轉旺。美聯物業發表報告指，1月首20日逾億元超級豪宅一手成交量已錄高達15宗，較去年1月全月僅3宗按年升4倍，並超越2019年同期高位的13宗，創下2013年一手銷售條例實施以來最旺的1月份，當中八成半逾億的超豪宅成交來自港島。



逾億元成交較去年同期升6.5倍

美聯物業分析師岑頌謙稱，超級豪宅現「量額齊旺」的情況，成交宗數破紀錄的同時，金額亦同創新高，本月首20日逾億元一手豪宅成交總值錄約35.6億元，較去年同期約4.7億元更大幅急升約6.57倍，並較24年同期高位約24.7億元高出約44%，同樣成為2013年一手銷售條例實施以來最吸金的1月份。

本月首20日逾億元一手豪宅成交總值錄約35.6億元。

西半山美麗臺重建項目天御。

八成半逾億成交來自港島 1 SOUTH BAY CLOSE吸金最多

從地區分布看，本月15宗成交有13宗或約86.7%來自港島區，當中最活躍的兩大項目分別為1 SOUTH BAY CLOSE及天御第2期，各錄3宗逾億元成交，金額分別約8.6億元及約7.18億元。

另壽臣山15號及寶峰亦各錄2宗，涉資約5.17億元及約3.33億元。若以單一成交金額計算，最高的是藍塘道23-39號一洋房，成交價高達4.47億元。其餘2宗成交則來自九龍區，全數為九龍半山緹外，合共吸金約3.67億元。

最活躍兩大超豪宅項目為1 SOUTH BAY CLOSE及天御第2期。

南區1 South Bay Close。

料今年逾億超豪宅一手成交量創一手例後新高

岑頌謙指，2026年樓市氣氛持續熾熱，樓價延續升勢，住宅交投暢旺，加上香港IPO市場有望持續活躍及港股走勢造好，配合美國有望進一步減息，資金流入豪宅市場的步伐料將加快。由於本港超級豪宅供應罕有，料將成為富豪追捧焦點，預期2026年逾億元超級豪宅一手成交量將創2013年一手銷售條例後的新高。