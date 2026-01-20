「玻璃大王」躋身沽貨行列 2500萬售海天峰三房戶 水位有幾多？
撰文：李煥好
出版：更新：
樓市近期吹暖風，有名人趁勢沽貨套現。有「玻璃大王」之稱的藝華玻璃鏡業之董事鄧華，新近以2,500萬元沽出北角半山海天峰一伙三房戶連車位。他持貨近18年，帳賺300萬元或約13.6%離場。
資料顯示，上述成交單位為海天峰1座高層A室，實用面積998平方呎，屬三房一套間隔。單位於上月以2,500萬元連車位成交，呎價約25,050元。
原業主為藝華玻璃董事鄧華 帳賺300萬元
據悉，原業主為創德國際貿易有限公司，公司股東及董事包括藝華玻璃的鄧華，他於2008年以2,200萬元購入單位，持貨近18年，帳面獲利300萬元離場，樓價期內升值約13.6%。
早年活躍於樓市
據瞭解，藝華玻璃鏡業有限公司專營玻璃加工，公司董事鄧華被坊間稱為「玻璃大王」。他過去活躍於樓市，曾於2005年以約8,000萬元一連掃入西灣河嘉亨灣10伙單位。
