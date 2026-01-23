嘉華「嘉居·天后」首輪賣60伙、即日沽清　買家擬3100萬購全層3伙

嘉華國際（0173）旗下天后英皇道33號新盤嘉居·天后今日（23日）首輪發售60伙，折實平均呎價26129元，戶型涵蓋兩至三房，當中40伙為兩房，另20伙為三房，實用面積361至477方呎，折實售價870.3萬至1,311.6萬元，



【17:14】據市場消息指，項目首輪發售60伙，已悉數沽清。

【16:20】據市場消息指，項目暫揀選38伙，尚餘22伙待沽。

中原陳永傑：料可全數沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示，該行出席準買家以投資者為主，佔約6成，料60伙可全數沽清。錄兩組大手客戶，每組擬斥資約3,100萬元購入全層3伙單位。陳永傑續指，天后多年未有新盤供應，項目接近核心商業地帶，鄰近港鐵站及巴士總站，預料租金回報可逾3厘，對長線投資者具吸引力。

首輪發售60伙，當中40伙為兩房，另20伙為三房，售價當日分為AA組即最少購一層全層3間）、另AB組及AC組則購2間或以上，前者需揀選相同樓層。而散戶為B組。

美聯布少明：料項目呎租逾80元 租金回報4厘

美聯物業高級董事布少明表示，是次單位訂價吸引預計銷售反應不俗，該行準買家投資客佔比約5成，該行有多組大手客有意選購單位，當中有大手客擬斥資約3,000萬元連購3伙，包括2伙兩房及1伙三房套單位。

布少明指出，是次準買家以港島區為主，佔約6成，其餘為九龍及新界區，由於項目租務潛力高，故亦吸引投資客入市收租，該行準買家中，投資客佔比約5成，估計項目呎租將逾80元，租金回報率約4厘。

