屯門半新盤NAPA兩房408萬沽　上手9年帳面慘輸兩成　低估價最多6%

二手市場續以蝕讓為主，當屯門半新盤NAPA有兩房梗廚單位新近以408萬元沽出，呎價不足9,000元，上手業主9年帳輸兩成或逾一球離場。



世紀21營業董事鄭少坤表示，是次成交為屯門掃管笏NAPA 6A座高層D室，實用面積460平方呎，屬兩房梗廚間隔，座向東南，望翠綠山景。業主最初以443萬元叫價放盤，最終減價35萬或減幅7.9%，終獲外區投資者以408萬元接貨，呎價8,870元。

↓↓屯門掃管笏NAPA 6A座高層D室↓↓

低估價最多6%

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為428萬元，而恒生估價則為437萬元。即最新成交價較估價低4.7%至6.6%。

據知，原業主於2017年1月以512.2萬元一手購入，持貨至今9年，是次轉手帳面蝕讓104.2萬元，單位期內貶值20%。