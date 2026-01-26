何文田君頤峰「沙士貨」2150萬沽　單位逾22年狂升近1500萬！

近期樓市成交回暖，有長情業主持貨逾22年轉手，帳面勁賺逾1,497萬元離場。何文田君頤峰三房套連工人套房「沙士貨」新近以2,150萬元沽出，呎價21,329元。單位期內升值近2.3倍。



換樓客2150萬買君頤峰三房套

利嘉閣地產聯席董事曾淑貞表示，是次成交為何文田君頤峰1座中層A室，單位實用面積約1,008平方呎，屬三房套連工人套房間隔，外望開揚球場及維港景觀。原業主最初以2,280萬元叫價放盤，議價後130萬元後，終以2,150萬元沽出，呎價約21,329元。至於，新買家為換樓客，因鍾情屋苑單位間隔闊落且景觀優美，即時洽購。

何文田君頤峰。

持貨至今逾22年 升值近2.3倍

據悉，原業主於2003年9月以652.8萬元一手購入，持貨至今逾22年，是次轉手帳面大賺1,497.2萬元，單位期內物升值近2.3倍。她補充，該屋苑目前約有60個單位放盤，最低入場費由約1,600萬元起。