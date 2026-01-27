錦綉花園連花園洋房短炒！4個月升值兩球　扣使費料實賺138萬

樓市回暖，二手市場再錄短炒獲利。元朗錦綉花園一伙連花園三房洋房最新以1,248萬元沽出，呎價12,058元。原業主持貨僅四個月，轉手帳賺200萬元或19%離場。若扣除稅務等使費，料業主實賺約138萬元。



利嘉閣地產分行助理分區經理呂國雄表示，是次成交為元朗錦綉花園I段4街單號屋，實用面積約1,035平方呎，連約1,172平方呎花園，屬三房間隔，外望開揚景觀。業主最初買入作投資，持貨四個月決定放盤，最初以1,288萬元叫價，議價40萬元後,，終以1,248萬元沽出，呎價約12,058元。

至於，新買家為外區客，因鍾情單位地段近屋苑商場及街市，加上附有前大花園，戶外空間充足，遂決定洽購。

元朗錦綉花園。

持貨四個月 短炒帳升200萬

據悉，原業主於2025年9月以約1,048萬元買入單位，持貨至今四個月，帳面獲利約200萬元，期內物業升值約19%。若扣除買入時的稅務，以及賣出的佣金支出等使費共約62.3萬元，料上手業主實賺約137.7萬元。他補充，該屋苑現有約70個單位放盤，最低入場費由約860萬元起。