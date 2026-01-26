天璽．海四房雙套7121萬沽　呎價逾5.2萬、創四房雙套標準戶新高

新地（0016）旗下啟德天璽．海招標沽四房雙套單位，成交價約7121萬元，呎價逾5.2萬元，呎價創項目四房雙套標準單位新高。



呎價創四房雙套標準戶新高

發展商表示，項目是次標售單位為第5座12樓B單位，實用面積1,366平方呎，四房雙套間隔，以約7,120.67萬元，呎價52,128元，呎價創項目四房雙套標準單位新高。項目以現樓推售以來，12天內累售10伙單位，套現逾5.39億元。

天璽．海分兩期發展 共439伙

天璽．海分兩期發展，合共439伙單位。第一期涉及256伙，當中戶型包括兩房至四房單位，另複式或連平台花園特色戶，實用面積為541至4,608平方呎，主打四房單位。當中，兩房佔36伙，實用面積為541至560平方呎；三房佔15伙，實用面積為789；四房佔187伙，實用面積為1089至2,196平方呎。同時亦設有18伙特色戶，實用面積為998至4,608平方呎。

啟德天璽．海。