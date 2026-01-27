Pokémon遊戲卡代理商逾2億　購康諾維港大廈　曾兩度港股IPO未果

寫字樓高空置壓力持續，拖累相關成交價錢。Pokémon TCG（寶可夢集換式卡牌遊戲）卡等遊戲卡代理的「雲湧遊戲」公司創辦人曾勵星及相關人士，本月初以2.08億元購入上環香港康諾維港大廈全幢，呎價約5,696元。最新成交價較上手業主近13年的購入價，帳蝕1.42億元或約40.6%。



上述成交物業為上環干諾道西35至36號香港康諾維港大廈，總建築面積約36,516平方呎，物業樓高23層，大部分樓層可望海景。地下為商舖部分，1至22樓屬寫字樓樓層，每層寫字樓面積約2,000平方呎。

四個月曾公開招標 上手勁蝕四成走

物業於去年7月由接管人推出放售，其後9月公開招標，當時市值約3.8億元。直至本月初物業終以2.08億元售出，呎價約5,696元。據悉，該物業由投資者於2013年斥資3.5億元購入，即持貨近13年帳蝕1.42億元，物業貶值約四成。另外，最新成交價亦較四個月前放售時市值低約45.3%。

成交物業為上環干諾道西35至36號香港康諾維港大廈，總建築面積約36,516平方呎。（資料圖片）

新買家料為雲湧遊戲創辦人

資料顯示，該物業買家以為時豐投資有限公司（EARN TIME INVESTMENT LIMITED）作登記，公司董事及股東均為曾勵星及陳家欣，與雲湧遊戲創辦人曾勵星及其妻子同名，料為同一人。

曾兩度衝刺港股IPO

據悉，雲湧遊戲創始人為曾勵星，成立於2004年，是一間專注於集換式卡牌遊戲（TCG）與遊戲機分銷的企業，在亞太地區的集換式卡牌遊戲分銷方面排名第一。該公司曾於2021年6月及2022年1月兩度向港交所遞交主板上市申請，惟並未順利上市。