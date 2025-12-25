百分百蝕讓｜明星屋苑傲瀧四房連車位2080萬沽　七年蒸發1200萬

有「明星屋苑」之稱的西貢低密度豪宅傲瀧頻錄蝕讓。屋苑一伙四房套連工人房套間隔新近以2,080萬元連車位沽出，呎價14,035元。而原業主早於七年前買入單位，帳面勁蝕1,202萬元，樓價期內跌約四分一。



世紀21營業董事廖振雄表示，是次成交為西貢清水灣傲瀧第2座頂層戶，實用面積1,482平方呎，屬四房套連工人房套間隔，望山景。單位最初以2,200萬元叫價放盤，終累減120萬元或減幅5.5%，最終以2,080萬元連車位沽出，呎價14,035元，低市價6%。

據知，原業主於2018年12月以3,082萬元購入單位，另再擲200萬元買車位，最終持貨7年至今，轉手帳面勁蝕1,202萬元，物業期內跌價約37%。

西貢清水灣傲瀧。

百分百蝕讓 最勁一伙7年帳蝕近半

翻查資料，傲瀧年初至今全部二手成交均需蝕讓離場。如連同是次成交，最少錄25宗蝕讓個案，蝕幅由12%至49%不等。最勁一宗為第3座低層E室，屬三房戶，實用面積968平方呎，於今年4月以1,000萬元沽出，原業主持貨7年帳蝕49%，樓價近乎腰斬。