差估署：12月樓價指數報298.6點　連升7個月　去年樓價累升3.25%

據差餉物業估價署最新資料，2025年12月私樓售價指數報298.6點，按月升0.2%，連升7個月。至於2025年全年累升約3.25%。若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌約25%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報300.3點，按月升約0.23%；大型單位（D、E類）報270.7點，按月升約0.22%。

C類單位升最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報318點，按月升約0.03%。B類單位（實用面積431至752平方呎）報291.5點，按月升0.31%。C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報283點，按月升0.5%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報271.4點，按月升約0.07%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報268.7點，按月升約0.71%。