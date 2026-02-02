業主絕望離場　市區兩舖位皆「一折價」10萬推拍　呎價僅566元起

本港經濟尚未完全恢復，拖累零售舖位價格走低。市場出現兩宗舖位一折拍賣個案，分別位於灣仔298電腦特區及旺角荷李活購物中心，兩舖均下周三（11日）開價10萬元推出，呎價分別約556元及1,000元。以上兩舖均屬同一業主，因放盤半年未果，而低價推拍。是次開拍價較16年前買入價分別低約96%及約94%。



忠誠拍賣行發言人表示，其中一間舖位位於灣仔298電腦特區UG層，建築面積約180平方呎，起拍價10萬元，呎價約556元，較銀行估價的140萬元大幅折讓約93%。物業前身由電腦組裝及維修業務租戶經營，另該舖最新月租料5,000元左右。

↓↓灣仔298電腦特區UG層舖↓↓

另一舖則位於旺角荷李活購物中心1樓，實用面積約100平方呎，同樣開價10萬元開拍，呎價約1,000元，較銀行估價的90萬元折讓約89%。

放盤半年乏人問津 一折推出拍賣

據悉，上述鋪位為同一業主持有，於2010年8月至11月期間分別斥235萬元及180萬元購入。物業交吉放盤半年後仍乏人問津，業主遂決定忍痛「大劈價」推拍。若按起拍價成交，帳面將分別慘蝕225萬及170萬元，持貨16年貶值幅度分別高達96%及94%。

↓↓旺角荷李活購物中心1樓舖↓↓