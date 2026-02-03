投資者趁機執平貨！420萬買星凱．堤岸開放式收租 料收4.9厘租金
二手市場轉旺，有投資者把握機會入市，決定趁機擲420萬元入市，平執星凱．堤岸開放式蝕讓貨收租。上手業主持貨約2年，是次轉手貶值86萬元或17%離場。代理指，以目前市值月租約1.7萬元計，料租金回報為4.9厘。
中原地產高級分行經理姚枝榮表示，是次成交為火炭星凱．堤岸1座高層C室，單位實用面積228平方呎，屬開放式間隔，議價後以420萬元沽，呎價約18421元。
投資者執平貨 料收4.9厘租金
至於，新買家為投資者，見單位間隔合用，價錢合理，即把握機會購入單位投資收租，單位市值月租約17000元，料租金回報為4.9厘。
據知，原業主於2024年以約506萬元購入單位，持貨至今2年，是次轉手帳面蝕讓86萬元，單位期內貶值約17%。
