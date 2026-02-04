香港置業：1月新盤貨尾跌至1.78萬伙　連跌12個月、創33個月新低

踏入新一年，全新盤銷情火熱。香港置業研究部董事王品弟表示，西沙全新盤連續5輪銷售均能即日沽清，而貨尾盤銷情同樣理想，帶動累積貨尾量下跌。據香港置業資料研究部資料顯示，今年1月全港累積貨尾量(包括樓花及現樓)錄約17,816伙，較去年12月約18,387伙減少約3.1%，連跌12個月，創33個月即逾2年半新低；若與去年1月高位約23,121伙相比，更減少約5,305伙，減幅達22.9%。



今年1月全港累積貨尾量(包括樓花及現樓)錄約17,816伙，較去年12月約18,387伙減少約3.1%，連跌12個月，創33個月即逾2年半新低。（香港置業數據）

港島、九龍及新界三區貨尾均全線下跌

若以三區劃分今年1月累積貨尾量按年變化，港島、九龍及新界三區均全線下跌，當中減幅最多的是九龍區(包括將軍澳及西貢)，今年1月累積貨尾量有約9,797伙，較去年同期約12,993伙減少約3,196伙，減幅更達24.6%；其次為新界區，今年1月累積貨尾量有約5,162伙，較去年同期約6,602伙減少約1,440伙，減幅約21.8%；而港島區(包括愉景灣)今年1月累積貨尾量有約2,857伙，較去年同期約3,526伙減少約669伙，減幅約19%。

今年1月港島、九龍及新界三區的累積貨尾量按年均全線下跌。（香港置業數據）

1月一手成交量創15個月新高 貨尾盤成交量佔約58%

累積貨尾量得以持續減少，除了全新盤銷情火熱，去年或之前推售的項目(貨尾盤)銷情理想亦是主要推動力。據香港置業資料研究部綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，今年1月一手錄約2,419宗成交，較去年12月約1,321宗增加約83%，創15個月新高。若以項目推售年期劃分，今年1月推售的全新盤錄約1,014宗成交，佔約42%；而去年或之前推售的項目(貨尾盤)錄約1,405宗成交，則佔約58%(圖二)。

今年1月一手錄約2,419宗成交，較去年12月約1,321宗增加約83%，創15個月新高。（香港置業數據）

今年1月貨尾盤成交量啟德居榜首

若以《一手住宅物業銷售資訊網》的地區劃分貨尾盤於今年1月的成交量，當中啟德以約263宗成交居榜首；其次為將軍澳，以約201宗貨尾盤成交排第二；茶果嶺、油塘及鯉魚門以約143宗貨尾盤成交排第三，大埔及錦田南分別以約111宗及100宗貨尾盤成交躋身第四及五位。