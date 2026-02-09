新盤抽唔中 用家飲恨回流二手！586.8萬「照殺」PARK YOHO兩房
撰文：李煥好
出版：更新：
市場氣氛持續回溫，更有部分新盤落空客回流至二手市場。元朗PARK YOHO一伙兩房單位，最新以586.8萬元連租約沽予一手回流客，呎價約11,051元。原業主持貨約6年，帳面損手51.2萬元或約8%。
利嘉閣地產高級經理鄧啟林表示，上述成交單位為PARK YOHO 1B座高層C室，實用面積531平方呎，採兩房間隔，外望開揚池景。單位最新以586.8萬元連租約成交，呎價約11,051元。
外區用家抽新盤無果 回流至二手市場覓盤
代理透露，買家為外區用家，曾入飛抽新盤無果，於是在比較過元朗區其他屋苑後，以為PARK YOHO比較合適，故買入該單位，待單位原有租約完結後自住。放盤相片顯示，單位內籠乾淨企理，採開放式廚房設計。
↓↓PARK YOHO 1B座高層C室↓↓
較估價賣貴最多約2.6%
參考網上銀行對該物業的估價，恒生估價為572萬元，而中銀估價為576萬元，即該單位較估價賣貴最多約2.6%。
上手持貨約6年 帳蝕51.2萬走
資料顯示，原業主於2020年斥638萬買入單位，持貨約6年，帳面虧損51.2萬元，樓價期間貶值約8%。
「置易付」｜星之谷︰強化公眾信心 物業按揭資金風險「歸零」美聯：向後勤派發下半年花紅 將按工作表現加薪、平均3%中原亞太區營業額逾43.5億創4年新高 全線後勤2026年平均加薪4%會地DEEP WATER SOUTH第6B期涉154伙 主打大戶型、面積837呎起立春現豪客！內地客1.4億團購長實BLUE COAST II 4伙四房大宅