新盤抽唔中　用家飲恨回流二手！586.8萬「照殺」PARK YOHO兩房

市場氣氛持續回溫，更有部分新盤落空客回流至二手市場。元朗PARK YOHO一伙兩房單位，最新以586.8萬元連租約沽予一手回流客，呎價約11,051元。原業主持貨約6年，帳面損手51.2萬元或約8%。



利嘉閣地產高級經理鄧啟林表示，上述成交單位為PARK YOHO 1B座高層C室，實用面積531平方呎，採兩房間隔，外望開揚池景。單位最新以586.8萬元連租約成交，呎價約11,051元。

外區用家抽新盤無果 回流至二手市場覓盤

代理透露，買家為外區用家，曾入飛抽新盤無果，於是在比較過元朗區其他屋苑後，以為PARK YOHO比較合適，故買入該單位，待單位原有租約完結後自住。放盤相片顯示，單位內籠乾淨企理，採開放式廚房設計。

↓↓PARK YOHO 1B座高層C室↓↓

較估價賣貴最多約2.6%

參考網上銀行對該物業的估價，恒生估價為572萬元，而中銀估價為576萬元，即該單位較估價賣貴最多約2.6%。

上手持貨約6年 帳蝕51.2萬走

資料顯示，原業主於2020年斥638萬買入單位，持貨約6年，帳面虧損51.2萬元，樓價期間貶值約8%。